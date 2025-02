Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 46. kola Tipos extraligy medzi Michalovcami a Novými Zámkami.



HK DUKLA Ingema Michalovce



Dukla sa vrátila do hry o prvú šestku. Postarali sa o to výborné výsledky z ľadov úvodnej trojky. Michalovce porazili Spišskú, Košice aj Slovan. Zisk deväť bodov z náročných súbojov sa pozitívne premietol nielen do tabuľky, ale položilo to na stôl nový dvojročný kontrakt trénerovi Jurajovi Faithovi. Čo sa týka štatistík, lotyšský útočník Krastenbergs je na čele. Nahradil tak plnohodnotne odídeného krajana Daugavinša, hoci ten vynikal v prihrávkach.



HC MIKRON Nové Zámky



Nové Zámky sa opustili v polovici januára. Postupne stratili trénera Miloša Holaňa, následne sa spustil výpredaj kádra. Aby najhorší tím najvyššej súťaže to aspoň ako – tak dohral, zobral do kádra množstvo mladých chalanov z Nitry a okolia. Novozámčania sa pred reprezentačnou prestávkou však postarali o prekvapenie, keď vo Zvolene prehrali 3:4 po nájazdoch.