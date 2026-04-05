Senát si posvietil na faul Molnára. Súhlasil s rozhodcami a dal mu zákaz na ďalší zápas

Faul Ondreja Molnára. (Autor: Reprofoto Youtube.com)
TASR|5. apr 2026 o 21:39
Molnár bezohľadne ohrozil protihráča tak, že ho napadol zozadu.

Hokejistom HK Nitra bude v utorňajšom treťom zápase semifinálovej série v Poprade chýbať útočník Ondrej Molnár.

Od Senátu profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) dostal trest zákazu činnosti na jeden zápas za napadnutie zozadu v druhom zápase série na ľade Nitry.

Molnár sa podľa verdiktu SPH DK SZĽH previnil v čase 52:25 min, keď „bezohľadne ohrozil protihráča tak, že ho napadol zozadu tým, že k nemu prikorčuľoval z opačnej strany a protihráč nebol schopný sa proti takémuto zásahu brániť.

Zároveň bol tento zásah smerovaný na zadnú časť tela.“

