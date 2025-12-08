Organizátori obhajujú kratšiu ľadovú plochu. Spĺňa štandardy olympijských hier aj IIHF, tvrdia

Veľkosť hokejovej arény pre Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine v pondelok obhajovali organizátori olympijských hier a Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po správach, že je kratšia než štandard používaný v halách NHL.
Diskusia o rozmeroch je najnovším problémom týkajúcim sa arény Santagiulia v Miláne, kde pre stavebné meškania nebudú testovacie podujatia usporiadané skôr než 9.–11. januára, teda menej než mesiac pred začiatkom hier.
Športový portál The Athletic minulý týždeň informoval, že veľkosť ľadovej plochy vyvolala obavy o bezpečnosť, keďže elitní hráči NHL sa na olympiádu vrátia po prvý raz od roku 2014.
Podľa The Athletic IIHF schválila v Miláne rozmer plochy 60 metrov × 26 metrov, čo je o viac než tri stopy (0,9 metrov) kratšie než požadovaná dĺžka 200 stôp (61 metrov) podľa pravidiel NHL.
Plocha je o zlomok širšia než špecifikácie NHL, no obava spočíva v tom, že to nestačí na kompenzáciu kratšej dĺžky klziska v športe, kde sú kolízie vo vysokej rýchlosti bežné.
„Hoci sa tieto rozmery mierne líšia od typického klziska NHL, sú v súlade s reguláciami IIHF, zodpovedajú veľkosti klziska použitého na Zimných olympijských hrách v Pekingu 2022 a sú plne v súlade s rozmermi, ktoré NHL vyžaduje v rámci špecifikácií arén pre svoje Global Series zápasy,“ uviedla federácia vo vyhlásení, ktoré zverejnila nadácia Milano Cortina Foundation.
Hráči NHL sa naposledy zúčastnili olympiády v roku 2014 v Soči. O štyri roky neskôr sa NHL a Medzinárodný olympijský výbor nedohodli, kto zaplatí cestovné a ďalšie náklady na olympiádu 2018 v Južnej Kórei, zatiaľ čo COVID obmedzenia im zabránili štartovať v Pekingu pred štyrmi rokmi.
Pokrok pri výstavbe arény Santagiulia sa ukázal ako hlavný problém v príprave na olympiádu, ktorú budú od 6. do 22. februára spoločne hostiť Miláno a alpské stredisko Cortina d’Ampezzo.
Aréna sa nachádza na juhovýchode Milána a bude mať približne 15 000 sedadiel. Je jednou z dvoch hokejových arén a je určená na hostenie zápasov o zlatú medailu.
Slávnostne bude otvorená v januári, keď bude hostiť Final Four podujatia v talianskej IHL Hockey League Serie A Championship a Talianskom pohári 2025/2026.