V Hradci je lídrom, bude tomu tak aj v reprezentácii? Okuliar: Čistokrvný strelec nie som

Dvadsaťtriročný krídelník Hradca Králové prichádza do národného tímu ovenčený skúsenosťami z uplynulého svetového šampionátu a s nálepkou najlepšieho strelca prebiehajúceho ročníka českej extraligy, v ktorom nastrieľal už 12 gólov.

BRATISLAVA. Medzi ofenzívnych ťahúňov slovenskej hokejovej reprezentácie by sa na blížiacom Nemeckom pohári mohol zaradiť útočník Oliver Okuliar.

Celkovo pridal k tuctu presných zásahov päť asistencií a so 17 bodmi je na 7. mieste v kanadskom bodovaní.

Už nie som 20-ročný chlapec, ktorý si to môže dovoliť a musím hrať zodpovednejšie. Moja úloha v Hradci je byť líder a takéto chyby lídri nerobia."

Vrásky na čele mu robia podľa jeho slov chyby, ktoré produkuje v defenzíve: "Minulý rok v play off som bol trochu inde. Stále je v mojej hre veľa chýb, často urobím chybu v obrane, ktorá sa už odo mňa nečaká.

Okuliar sa v reprezentačnom drese stretne so svojím dobrým kamarátom Andrejom Kukučom. Útočník Popradu zažije v nemeckom Landshute debut v A-tíme.

Chceme, aby hral najlepší hokej, aký dokáže. Či sa z neho raz vyprofiluje líder, to uvidíme."

Spomeňme si ako sme postavili do tejto pozície mladého Šimona Nemca pred uplynulými MS a bol pod obrovským tlakom.

Na otázku líderstva v spojitosti Okuliara s reprezentačným tímom reagoval aj asistent trénera Peter Frühauf, ktorý krotil očakávania: "Nerád o ňom hovorím v súvislosti s pozíciou lídra, pretože stále je to mladý chlapec a je v procese vývoja.

"Je to super chalan, my sa stretávame, je s ním sranda. Máme spoločné záujmy a počas sezóny si stále píšeme.

Je super, že je tu a dostane šancu. Uvidíme, ako mu to pôjde, nie to jednoduché, no verím, že sa predvedie v čo najlepšom svetle," dodal Okuliar.