Dres Popradu obliekal viac ako tri sezóny. Skúsený slovenský obranca má nový klub

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Oldrich Kotvan prestúpil v rámci Tipsport ligy z Popradu do Liptovského Mikuláša.
Liptáci o tom informovali na sociálnych sieťach.
Skúsený tridsaťpäťročný obranca pôsobil v Poprade od leta 2022. V drese „kamzíkov“ odohral tri kompletné sezóny. Počas tohto ročníka nastúpil v 11 dueloch a zaznamenal jeden gól a tri asistencie.
Pre Kotvana bude Liptovský Mikuláš tretím pôsobiskom v najvyššej slovenskej súťaži. Pod Tatry prišiel zo Zvolena, s ktorým získal v sezóne 2020/2021 majstrovský titul.
Hráči HKM vtedy uspeli vo finále práve proti Popradu 4:1 na zápasy.
Úspech slávil aj s „kamzíkmi“, ktorým v ročníku 2023/24 pomohol k historickému prvenstvu v základnej časti slovenskej najvyššej súťaže.
Väčšinu svojej kariéry odohral v Česku. Za Karlove Vary, Liberec, Mladú Boleslav a Zlín si pripísal na svoje konto celkovo 352 štartov, v ktorých strelil 40 gólov a pridal 92 asistencií.
Najdlhšie pôsobil v Zlíne, s ktorým získal v roku 2014 majstrovský titul.
Kotvan si pripísal v Tipsport lige 205 duelov v základnej časti s bilanciou 30+78. V play off odohral 34 stretnutí, dosiahol tri góly a sedem asistencií.