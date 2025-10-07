NHL oňho už nemá záujem, KHL áno. Slovenský obranca sa vracia do Ruska

MOSKVA. Ruský hokejový klub Spartak Moskva oficiálne oznámil príchod slovenského obrancu Christiána Jaroša.
Dvadsaťdeväťročný Slovák podpísal s účastníkom KHL ročnú zmluvu. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.
Na začiatku októbra ho klub NHL Columbus Blue Jackets zaradil na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom ukončiť s ním predčasne zmluvu.
V profilige obliekal Slovák dresy New Jersey Devils, San Jose Sharks i Ottawy Senators, ktorá ho v roku 2015 draftovala v 5. kole zo 139. miesta.
Na svojom konte má v NHL dovedna 94 zápasov. Uplynulé tri sezóny Jaroš strávil v KHL v Avangarde Omsk, Severstali Čerepovec a CSKA Moskva.
V tej uplynulej odohral za CSKA 57 stretnutí a pripísal si 12 bodov (2+10). V Spartaku pôsobí aj jeho krajan, útočník Adam Ružička.