NHL oňho už nemá záujem, KHL áno. Slovenský obranca sa vracia do Ruska

Christián Jaroš v drese klubu KHL Avangard Omsk. (Autor: Instagram Christián Jaroš)
TASR|7. okt 2025 o 11:06
V novom tíme sa stretne s ďalším Slovákom.

MOSKVA. Ruský hokejový klub Spartak Moskva oficiálne oznámil príchod slovenského obrancu Christiána Jaroša.

Dvadsaťdeväťročný Slovák podpísal s účastníkom KHL ročnú zmluvu. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.

Na začiatku októbra ho klub NHL Columbus Blue Jackets zaradil na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom ukončiť s ním predčasne zmluvu.

V profilige obliekal Slovák dresy New Jersey Devils, San Jose Sharks i Ottawy Senators, ktorá ho v roku 2015 draftovala v 5. kole zo 139. miesta.

Na svojom konte má v NHL dovedna 94 zápasov. Uplynulé tri sezóny Jaroš strávil v KHL v Avangarde Omsk, Severstali Čerepovec a CSKA Moskva.

V tej uplynulej odohral za CSKA 57 stretnutí a pripísal si 12 bodov (2+10). V Spartaku pôsobí aj jeho krajan, útočník Adam Ružička.

