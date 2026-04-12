Zlé správy pred play-off. Montreal prišiel o dôležitého obrancu

Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens prišiel krátko pred štartom play off NHL o kľúčového obrancu Noaha Dobsona. Ten sa zranil pri blokovaní strely v nočnom zápase s Columbusom Blue Jackets (2:5).
Spoluhráča Juraja Slafkovského trafil v druhej tretine do ruky obranca Blue Jackets Zach Werenski a hoci Dobson striedanie dohral, neskôr zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil.
Tréner Martin St. Louis nemal krátko po stretnutí informácie o jeho stave.
Dvadsaťšesťročný Dobson prišiel do Montrealu pred sezónou z New Yorku Islanders výmenou za Emila Heinemana a dva draftové výbery v roku 2025 (Victor Eklund a Kashawn Aitcheson).
Kanadský obranca sa zaradil medzi opory Montrealu, nastupoval v prvej formácii a v 80 zápasoch nazbieral 47 bodov (12+35) s časom na ľade viac ako 22 minút. Z obrancov Canadiens je produktívnejší iba Lane Hutson (76 bodov).
Montreal už má istú miestenku do play off, pred sebou má ešte dva zápasy vonku (NY Islanders, Philadelphia) a bojuje o čo najlepšiu pozíciu v Atlantickej divízii.
Aktuálne je tretí s rovnakým počtom bodov (104) ako Tampa Bay Lightning, na čele je Buffalo Sabres (106).