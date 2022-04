Faul či filmovanie? Valábik o kontroverznom vylúčení: Smiešne a trápne

BRATISLAVA. Semifinálová séria Tipos extraligy medzi Zvolenom a Nitrou preniesla okrem vynikajúceho ofenzívneho hokeja aj množstvo kontroverzných a sporných výrokov rozhodcov.

Aj v šiestom dueli, ktorý vyhrali na domácom ľade nitrianski hokejisti 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy, došlo k spornej situácii.

V 59. minúte stretnutia bol vylúčený na 5 minút a do konca zápasu za seknutie amerického útočníka Petra Kriegera skúsený 41-ročný obranca Nitry Branislav Mezei.

"Bol to faul na dvojminútový trest, ale na vylúčenie do konca zápasu ani keby sme pozerali hádzanú. Pre mňa je to smiešne sa na to pozerať. Je to trápne," vravel hokejový expert v štúdiu RTVS Boris Valábik.