Skrat Belluša na ľade i v útrobách štadióna. Staňa: V hlave toho veľa nemá

V semifinálovej sérii so Slovanom Bratislava prehrávali 2:3 na zápasy a v šiestom dueli museli doháňať dvojgólové manko.

"Play off robí divy. Som veľmi rád, že môžem tímu pomôcť gólmi.

Hokejový expert Rastislav Staňa to komentoval, že takýchto skratových situácií sa Belluš dopustil viackrát aj počas pôsobenia v Košiciach.

"Taká vec, navyše v takom zápase, to je neospravedlniteľné. Slovan 50 minút tvrdo pracoval a takáto chyba to úplne znegovala," uviedol Rusnák.

"Nepochopiteľným až stupídnym faulom sme darovali súperovi presilovú hru. Martinovi vravím od začiatku, aby sa takých vecí vyvaroval. Ak chceme byť víťazným tímom, nemôže sa nám to stávať," uviedol Podkonický.

Pri schádzaní z ľadu v útrobách štadióna zlomil o stenu hokejku. Väčšiu časť z nej hodil smerom k novinárom a kameramanom, ktorí stáli neďaleko šatne Slovana.

Kapitán "belasých" Michal Sersen faul Belluša nevidel. Vyjadril sa však k výkonom arbitrov, ktorí sú od začiatku play off pod paľbou kritiky.

"Bolo tam opäť zopár zvláštnych verdiktov. Všetci sme len ľudia. V prvom rade si to musíme vyhrať sami hráči na ľade," skonštatoval Sersen.

Skvele zvládnutá presilovka

V tretej tretine sa podarilo Košičanom vyrovnať, keď peknú kombináciu v presilovke zakončil útočník Marek Slovák.

"Brankár Slovana bol na opačnej strane, nechal tam odkrytý priestor. Mal som len za úlohu to zdvihnúť nad jeho betón a našťastie to vyšlo. Som rád, že to vyvolalo veľkú eufóriu v hľadisku," povedal Slovák.