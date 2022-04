Skrat Američana zo Zvolena. Súpera pichol hokejkou medzi nohy

Američan Peter Krieger v 55. minúte pichol hokejkou medzi nohy nitrianskeho útočníka Filipsa Buncisa. Rozhodcovia situáciu posúdili ako seknutie a Kriegera vylúčili na päť minút plus do konca zápasu.

"Pán tréner, kolega vám už všetko vysvetlil. Pošlite na trestnú lavicu náhradníka (namiesto Kriegera, ktorý odišiel do šatne, pozn. red.)," odpovedal rozhodca.

Celá situácia sa udiala za stavu 3:2 pre Nitru a Zvolenčania tak prišli o šancu zatlačiť súpera v snahe vyrovnať skóre.

"Nedokážem ohodnotiť, či to bol faul na 5-minútové vylúčenie. Od Kriegera to však bola, ako vravia Česi, klukovina. Hráč musí v play off znášať bolesť a neoplácať.

Vždy je až ten následný zákrok ohodnotený rozhodcami trestom. Svoj tím výrazne oslabil v najhoršom momente," vravel hokejový expert Ondrej Rusnák.