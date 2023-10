Oremus chválil Slovákov, v Nitre urobia radikálne zmeny, vraví Milo

"Vo všetkých zápasoch, ktoré sme doteraz hrali máme vynikajúci pohyb, držanie puku a parádne presilovky. Nedá sa nič nikomu vytknúť, každý šliape na sto percent a v zápasoch sa to odzrkadľuje," povedal Peter Zuzin.

Bola to však až prostredná časť, ktorá naplno ukázala kvalitatívny rozdiel a psychické rozpoloženie oboch tímov.

Toto nečakali ani v najhoršom sne

Zvolenčania mali v útočnom pásme priveľa času a v druhej tretine dali päť gólov. Najmä gól Mateja Kašlíka na 5:1 poukázal na evidentný problém Nitry, keď brániaca pätica sa v čase strelenia gólu iba bezradne stála a prizerala sa.

"Až dva góly sme dostali také, že sme urobili chyby, aké sa nám ešte nestali. Zostali úplne bezradní, a tak to aj vyzeralo. Chalani nedali do toho všetko.

Neviem, či sme si mysleli, že keď sme hrali so Slovanom dobre, tak to príde automaticky zase samé, žiaľ, takto to nefunguje. Toto sme nečakali ani v najhoršom sne," uviedol asistent trénera Nitry Dušan Milo.

Jediným svetlým zjavom v druhej tretine bol zo strany domácich gól 17-ročného útočníka Tomáša Pobežala, ktorý si kľučkou bekhend-forhend vychutnal amerického brankára Jakea Kupského.