Skúsi lakrosový gól aj za Nitru? Mladík zbiera body už aj v extralige

Som veľmi rád, že od trénera dostávam priestor a budem robiť všetko pre to, aby som ho dostával aj naďalej.

Len nedávno ste oslávili 17 rokov a vyzerá to, že v extralige sa usadíte. Ako to zatiaľ hodnotíte?

Mladík TOMÁŠ POBEŽAL je slovenskou nádejou pre draft do NHL 2025. Zaujal aj na Hlinka Gretzky Cupe, kde dal proti Kanade lakrosový gól.

Len 18. septembra oslávil sedemnásť rokov, no v tejto sezóne už nastupuje v seniorskej extralige za HK Nitra. Počas prvých troch zápasov stihol streliť gól a pridal aj asistenciu.

V prvom zápase vás vylúčili do konca zápasu za tvrdý zákrok. Ako sa na to spätne pozeráte?

Bolo to nešťastné, ja som už nestihol zabrzdiť, keďže ten obranca sa rýchlo otočil. Stalo sa, už som sa z toho poučil.

Myslíte si, že rozhodcovia vyhodnotili ten zákrok správne?

Neviem, tak to posúdili rozhodcovia, tak asi to bolo fér. Mali sme o tom aj prednášky, že keď sa ten hráč tak otočí, je to riziko aj pre jeho zdravie.