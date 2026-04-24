VIDEO: Zostrih zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra vo 4. finále Tipsport ligy

Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - HK Nitra
Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - HK Nitra (Autor: Facebook/HC SLOVAN Bratislava﻿)
Sportnet|24. apr 2026 o 23:21
Slovan zdolal Nitru a priblížil sa k zisku titulu.

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvládli aj druhý domáci finálový duel a po dramatickom priebehu zdolali HK Nitra 4:3 po samostatných nájazdoch.

Hrdinom večera sa stal Tomáš Královič, ktorý premenil rozhodujúci nájazd. Belasí tak v sérii vedú 3:1 na zápasy a už v nedeľu môžu v Nitre oslavovať majstrovský titul.

Úvodná tretina štvrtého finále gól nepriniesla, no od druhého dejstva sa na bratislavskom ľade rozpútala pravá hokejová bitka. Skóre otvoril v 22. minúte v presilovej hre hosťujúci Joshua Lawrence, ktorý prekonal Janusa.

Slovan odpovedal v 27. minúte zásluhou Samuela Takáča, no Nitra udrela aj v oslabení – do kabín odchádzala s tesným vedením po góle Jakuba Lacku.

V tretej tretine domáci „belasí“ vystupňovali tlak a Turner Elson vyrovnal na 2:2. Hostia však opäť našli odpoveď, keď svoj druhý gól v zápase pridal Lawrence.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Nitra vo 4. finále

Dráma vrcholila v samom závere – tri minúty pred koncom riadneho hracieho času využil presilovku Varga a poslal duel do predĺženia. V ňom mal Slovan streleckú prevahu, no brankára hostí neprestrelil.

O víťazovi tak musela rozhodnúť až nájazdová lotéria, v ktorej si tretí triumf v sérii vybojovali domáci vďaka presnému zásahu Tomáša Královiča.

Piaty finálový duel je na programe v nedeľu 26. apríla o 18:00 h na nitrianskom štadióne.

Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - HK Nitra
Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - HK Nitra
VIDEO: Zostrih zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra vo 4. finále Tipsport ligy
dnes 23:21
