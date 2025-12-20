Hokejisti Nitry nastúpia v špeciálnych dresoch, aké nosili jej hráči pred 100 rokmi

Hokejisti Nitry nastúpia na nedeľňajší duel 31. kola najvyššej slovenskej súťaže proti Banskej Bystrici v špeciálne upletených svetroch.
„Corgoni“ odprezentujú kolekciu, ktorá bude odkazovať na 100 rokov hokeja pod Zoborom, a v ktorej hrali v roku 1925 jej prví hráči v histórii klubu.
Ide o špeciálne upletené svetre, na ktorých budú vyšívané čísla a menovky.
„Priznám sa, že túto myšlienku nosíme v hlavách už asi desať rokov. Nakoniec sa nám to podarilo zorganizovať v storočnicovej sezóne.
Chceli sme prísť s úplne nevídanou kolekciou, ktorá sa v našej lige ešte neobjavila.
Dali sme si záležať na tom, aby boli svetre čo najviac autentické k ´dresom´, v ktorých sa hrávalo pred sto rokmi. Vtedy sa hralo v svetroch, ktoré boli podomácky uštrikované,“ uviedol pre klubový web šéf HK Nitra Miroslav Kováčik.
Duel proti „baranom“ v špeciálnej sade má aj ďalší historický podtón spájajúci sa s prvým zápasom nitrianskeho klubu.
„Som veľmi rád, že sme to zrealizovali a vyšlo to tak, že budeme hrať s Banskou Bystricou, teda proti rovnakému tímu, ktorý bol aj prvým súperom Nitry v tzv. kanadskom hokeji na konci roka 1925. Tá edícia je natoľko jedinečná, že žiadne duplikáty neplánujeme robiť.
Preto ju v dražbe ešte tesne pred Vianocami ponúkneme ľuďom a verím, že o dresy bude záujem. Pôjde o jedinečný kúsok, ktorý sa nebude tak skoro opakovať. To nie je dres v tvare svetra, ale naozaj sveter,“ doplnil Kováčik.