Nitra napodobnila Slovan a storočnicu oslávila titulom. Skončiť mohla už vo štvrťfinále

Fotogaléria (13)
TASR|30. apr 2026 o 21:36
ShareTweet0

Po minuloročnej prehre Nitranov v predĺžení siedmeho zápasu série s Košicami podriadili „corgoni“ všetko majstrovským ambíciám.

Hokejisti HK Nitra ako prvý tím v najvyššej slovenskej súťaži otočili vo finále play off nepriaznivý vývoj v sérii z 1:3 na 4:3.

Po trpkom konci v minulej sezóne, keď nestačili vo finále na Košice (3:4 na zápasy), si tentoraz dopriali majstrovské oslavy.

Vyskladali na papieri najsilnejší tím a boli od začiatku pasovaní do role favorita číslo jeden. Čiastkovým cieľom klubu, ktorý v čerstvo skončenej sezóne oslavoval 100. výročie, bol triumf v základnej časti.

Nitrania sa v play off ťažšie rozbiehali a šokujúce vypadnutie vo štvrťfinále museli odvrátiť až víťazstvom v siedmom dueli proti Michalovciam.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava (finále Tipsport ligy, 7. zápas)
Úvodný gól Nitry v siedmom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava.
Jakub Lacka (Nitra) a Liam Pecararo (Bratislava) v siedmom zápase finále play off Tipsport extraligy.
Ryan Dmowski (Bratislava) a Zach Osburn (Nitra) v siedmom zápase finále play off Tipsport extraligy.
Radosť hráčov Nitry po úvodnom góle v siedmom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava.
13 fotografií
Hokejisti HK Nitra oslavujú víťazstvo v siedmom zápase finále proti HC Slovan Bratislava a zisk majstrovského titulu. Hokejisti HK Nitra získali svoj tretí titul v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži, keď zdolali Slovan Bratislava 4:3 po predĺžení.

Následne si poradili 4:1 na zápasy s hráčmi Popradu, ktorým predčasne ukončili sezónu piatykrát za sebou.

Slovan pred sezónou nepovažovala širšia verejnosť za priameho kandidáta na titul. Napriek tomu viedol dlhodobú časť a Nitru pustil pred seba až v novom kalendárnom roku po výborných výsledkoch „corgoňov“.

V rámci vyraďovačky si „belasí“ poradili vo štvrťfinále hladko s Liptovským Mikulášom (4:0 na zápasy) a zvládli aj derby proti Košiciam (4:2).

Finále sa začalo jednoznačným triumfom Nitry 6:2. Mužstvo kanadského trénera Brada Tappera však psychicky nepoložilo, práve naopak.

V druhom stretnutí na ľade Nitry zvíťazil Slovan ešte vyšším rozdielom (7:2) a diváci sledovali najofenzívnejšie dva zápasy v histórii súťaže.

Gólovo sa séria upokojila v hlavnom meste, kde Nitrania nedokázali využiť drvivú prevahu v závere duelu a Slovan naklonil misky váh na svoju stranu.

Následne potvrdil vedenie v sérii ziskom tretieho bodu. Prvú šancu zakončiť sezónu titulom v Nitre „belasí“ nevyužili, a nepodarilo sa im ani v šiestom stretnutí doma, keď prehrali 2:5.

V rozhodujúcom siedmom sa lepšie psychicky pripravili Nitrania, napokon zvíťazili 4:3 po predĺžení a mohli oslavovať zisk titulu.

Play-off Tipsport ligy

Kvalifikácia do štvrťfinále:

HK Spišská Nová Ves (7. miesto po základnej časti) - HK Dukla Michalovce (10.) 1:3 na zápasy (1:2, 5:0, 2:3, 1:7)

HK 32 Liptovský Mikuláš (8.) - HKM Zvolen (9.) 3:1 na zápasy (2:1 pp, 5:0, 1:5, 3:0)

Štvrťfinále:

HK Nitra (1.) - HK Dukla Michalovce (10.) 4:3 na zápasy (4:3 pp, 2:3 pp, 2:4, 3:2, 5:3, 2:4, 5:1)

HC Slovan Bratislava (2.) - HK 32 Liptovský Mikuláš (8.) 4:0 na zápasy (3:0, 3:2, 2:1, 3:2)

HC Košice (3.) - HC MONACObet Banská Bystrica (6.) 4:3 na zápasy (3:2 pp, 3:4 pp, 3:4 pp, 2:3 pp, 4:2, 3:2 pp, 3:1)

Vlci Žilina (4.) - HK Poprad (5.) 2:4 na zápasy (3:0, 4:1, 3:4, 1:2 pp, 1:4, 1:3)

Semifinále:

HK Nitra (1.) - HK Poprad (5.) 4:1 na zápasy (3:4 pp, 3:2, 3:2 pp a sn, 5:4, 4:2)

HC Slovan Bratislava (2.) - HC Košice (3.) 4:2 na zápasy (2:3 pp, 3:2, 4:1, 2:0, 0:3, 3:2)

Finále:

HK Nitra (1.) - HC Slovan Bratislava (2.) 4:3 na zápasy (6:2, 2:7, 2:4, 3:4 pp a sn, 4:2, 5:2, 4:3 pp)

Konečné poradie Tipsport ligy

1.

Nitra

2.

Slovan Bratislava

3.

Košie

4.

Poprad

5.

Žilina

6.

Banská Bystrica

7.

Liptovský Mikuláš

8.

Michalovce

9.

Spišská Nová Ves

10.

Zvolen

11.

Trenčín

12.

Prešov

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Nitra napodobnila Slovan a storočnicu oslávila titulom. Skončiť mohla už vo štvrťfinále