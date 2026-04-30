Nitra napodobnila Slovan a storočnicu oslávila titulom. Skončiť mohla už vo štvrťfinále

Hokejisti HK Nitra ako prvý tím v najvyššej slovenskej súťaži otočili vo finále play off nepriaznivý vývoj v sérii z 1:3 na 4:3.
Po trpkom konci v minulej sezóne, keď nestačili vo finále na Košice (3:4 na zápasy), si tentoraz dopriali majstrovské oslavy.
Po minuloročnej prehre Nitranov v predĺžení siedmeho zápasu série s Košicami podriadili „corgoni“ všetko majstrovským ambíciám.
Vyskladali na papieri najsilnejší tím a boli od začiatku pasovaní do role favorita číslo jeden. Čiastkovým cieľom klubu, ktorý v čerstvo skončenej sezóne oslavoval 100. výročie, bol triumf v základnej časti.
Nitrania sa v play off ťažšie rozbiehali a šokujúce vypadnutie vo štvrťfinále museli odvrátiť až víťazstvom v siedmom dueli proti Michalovciam.
Následne si poradili 4:1 na zápasy s hráčmi Popradu, ktorým predčasne ukončili sezónu piatykrát za sebou.
Slovan pred sezónou nepovažovala širšia verejnosť za priameho kandidáta na titul. Napriek tomu viedol dlhodobú časť a Nitru pustil pred seba až v novom kalendárnom roku po výborných výsledkoch „corgoňov“.
V rámci vyraďovačky si „belasí“ poradili vo štvrťfinále hladko s Liptovským Mikulášom (4:0 na zápasy) a zvládli aj derby proti Košiciam (4:2).
Finále sa začalo jednoznačným triumfom Nitry 6:2. Mužstvo kanadského trénera Brada Tappera však psychicky nepoložilo, práve naopak.
V druhom stretnutí na ľade Nitry zvíťazil Slovan ešte vyšším rozdielom (7:2) a diváci sledovali najofenzívnejšie dva zápasy v histórii súťaže.
Gólovo sa séria upokojila v hlavnom meste, kde Nitrania nedokázali využiť drvivú prevahu v závere duelu a Slovan naklonil misky váh na svoju stranu.
Následne potvrdil vedenie v sérii ziskom tretieho bodu. Prvú šancu zakončiť sezónu titulom v Nitre „belasí“ nevyužili, a nepodarilo sa im ani v šiestom stretnutí doma, keď prehrali 2:5.
V rozhodujúcom siedmom sa lepšie psychicky pripravili Nitrania, napokon zvíťazili 4:3 po predĺžení a mohli oslavovať zisk titulu.
Play-off Tipsport ligy
Kvalifikácia do štvrťfinále:
HK Spišská Nová Ves (7. miesto po základnej časti) - HK Dukla Michalovce (10.) 1:3 na zápasy (1:2, 5:0, 2:3, 1:7)
HK 32 Liptovský Mikuláš (8.) - HKM Zvolen (9.) 3:1 na zápasy (2:1 pp, 5:0, 1:5, 3:0)
Štvrťfinále:
HK Nitra (1.) - HK Dukla Michalovce (10.) 4:3 na zápasy (4:3 pp, 2:3 pp, 2:4, 3:2, 5:3, 2:4, 5:1)
HC Slovan Bratislava (2.) - HK 32 Liptovský Mikuláš (8.) 4:0 na zápasy (3:0, 3:2, 2:1, 3:2)
HC Košice (3.) - HC MONACObet Banská Bystrica (6.) 4:3 na zápasy (3:2 pp, 3:4 pp, 3:4 pp, 2:3 pp, 4:2, 3:2 pp, 3:1)
Vlci Žilina (4.) - HK Poprad (5.) 2:4 na zápasy (3:0, 4:1, 3:4, 1:2 pp, 1:4, 1:3)
Semifinále:
HK Nitra (1.) - HK Poprad (5.) 4:1 na zápasy (3:4 pp, 3:2, 3:2 pp a sn, 5:4, 4:2)
HC Slovan Bratislava (2.) - HC Košice (3.) 4:2 na zápasy (2:3 pp, 3:2, 4:1, 2:0, 0:3, 3:2)
Finále:
HK Nitra (1.) - HC Slovan Bratislava (2.) 4:3 na zápasy (6:2, 2:7, 2:4, 3:4 pp a sn, 4:2, 5:2, 4:3 pp)
1.
Nitra
2.
Slovan Bratislava
3.
Košie
4.
Poprad
5.
Žilina
6.
Banská Bystrica
7.
Liptovský Mikuláš
8.
Michalovce
9.
Spišská Nová Ves
10.
Zvolen
11.
Trenčín
12.
Prešov