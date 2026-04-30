Útočník Michaloviec ovládol kanadské bodovanie sezóny. V play-off ho zdolal iba Čederle

Útočník Michaloviec Jacob Virtanen vyhral produktivitu Tipsport ligy v sezóne 2025/2026, keď v 64 zápasoch (ZČ+play off) získal 75 bodov (40+35).
Najproduktívnejším hráčom play-off bol Sebastian Čederle z majstrovskej Nitry, ktorý získal 22 bodov (7+15).
V základnej časti získal najviac bodov Carter Turnbull z Banskej Bystrice, ktorý dal 32 gólov a pripísal si aj 33 asistencii.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Sebastian Čederle
Nitra
18
7
15
22
+3
2.
Jake Virtanen
Michalovce
11
10
10
20
+7
3.
Ryan Dmowski
Slovan
16
10
7
17
+6
4.
Samuel Buček
Nitra
18
8
8
16
+3
5.
Jakub Lacka
Nitra
18
7
9
16
+5
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Carter Turnbull
Banská Bystrica
51
32
33
65
+22
2.
Jordan Martel
Michalovce
50
27
31
58
+4
3.
Adam Cracknell
Poprad
53
24
34
58
+27
4.
Marc-Olivier Roy
Michalovce
51
14
43
57
+9
5.
Jacob Reid Virtanen
Michalovce
53
30
25
55
-4