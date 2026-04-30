Útočník Michaloviec ovládol kanadské bodovanie sezóny. V play-off ho zdolal iba Čederle

Jake Virtanen. (Autor: HK DUKLA Michalovce)
Sportnet, TASR|30. apr 2026 o 21:40
ShareTweet0

Legionár z Michaloviec získal v sezóne 2025/2026 celkovo 75 kanadských bodov.

Útočník Michaloviec Jacob Virtanen vyhral produktivitu Tipsport ligy v sezóne 2025/2026, keď v 64 zápasoch (ZČ+play off) získal 75 bodov (40+35).

Najproduktívnejším hráčom play-off bol Sebastian Čederle z majstrovskej Nitry, ktorý získal 22 bodov (7+15).

V základnej časti získal najviac bodov Carter Turnbull z Banskej Bystrice, ktorý dal 32 gólov a pripísal si aj 33 asistencii.

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26

Play-off

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Sebastian Čederle

Nitra

18

7

15

22

+3

2.

Jake Virtanen

Michalovce

11

10

10

20

+7

3.

Ryan Dmowski

Slovan

16

10

7

17

+6

4.

Samuel Buček

Nitra

18

8

8

16

+3

5.

Jakub Lacka

Nitra

18

7

9

16

+5

Základná časť

1.

Carter Turnbull

Banská Bystrica

51

32

33

65

+22

2.

Jordan Martel

Michalovce

50

27

31

58

+4

3.

Adam Cracknell

Poprad

53

24

34

58

+27

4.

Marc-Olivier Roy

Michalovce

51

14

43

57

+9

5.

Jacob Reid Virtanen

Michalovce

53

30

25

55

-4

Tipsport liga

Hokejisti HK Nitra oslavujú víťazstvo v siedmom zápase finále proti HC Slovan Bratislava a zisk majstrovského titulu.
Rozprávková sezóna mladíka z Nitry. Žiaril na MS, rozhodol finále. Gólovú hokejku nemá
dnes 23:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Útočník Michaloviec ovládol kanadské bodovanie sezóny. V play-off ho zdolal iba Čederle