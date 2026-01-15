Do Nitry prichádza Kanaďan z Ruska. V KHL sa nepresadil, skončil v druhej lige

Joshua Lawrence
Joshua Lawrence (Autor: Instragram/joshlawrence_11)
TASR|15. jan 2026 o 11:21
Pôsobil aj vo Fínsku či Švajčiarsku.

Slovenský hokejový klub HK Nitra angažoval do svojich radov kanadského útočníka Joshuu Lawrencea.

Dvadsaťtriročný ofenzívny hráč začal prebiehajúci ročník v drese Lada Togliatti v ruskej KHL, v ktorej sa však výraznejšie nepresadil a na päť duelov zamieril do nižšej VHL.

Lawrence pôsobí v Európe od sezóny 2023/24. Po mládežníckej kariére v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL si vybral na štart seniorskej kariéry Švajčiarsko.

Vystriedal dva tímy, v EHC Winterthur a HC Sierre odohral v priebehu dvoch sezón dovedna 83 zápasov základnej časti a v nich nazbieral 96 bodov (50+46).

Predošlý ročník zakončil vo fínskej najvyššej súťaži, v ktorej za Pelicans Lahti zaznamenal 13 bodov v 22 dueloch.

Za Togliatti nastúpil na 14 stretnutí, v nich mal bilanciu 1+1, v piatich dueloch za VVS Samara vo VHL strelil štyri góly a pridal jednu asistenciu.

