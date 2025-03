Nitra ukončila Popradu sezónu štvrtý raz za sebou. Buček: Asi nás nemajú v láske

POPRAD. Hokejisti Nitry uspeli aj v piatej vzájomnej sérii s Popradom v play-off najvyššej slovenskej súťaže. Úradujúci majster ukončil štvrtýkrát za sebou „kamzíkom“ sezónu, keď v šiestom štvrťfinálovom stretnutí Tipos extraligy uspel na ich ľade 4:2 a v sérii triumfoval rovnakým výsledkom 4:2 na zápasy.

„Výborné emócie. Vždy, ak sa takto zvládne séria, je to skvelé. S Popradom to bolo veľmi ťažké, ako vždy. Majú výborných hráčov a tím, ktorý to nikdy nevzdáva. Posledný krok je veľmi náročný, ale zvládli sme ho. Vieme v play-off na nich zahrať a máme možno trošku výhodu z toho psychologického hľadiska. Ale ako sme vyhrali, mohli sme aj prehrať,“ uviedol útočník hostí Miloš Bubela.

Nadviazal na neho Samuel Buček: „Asi nás nemajú v láske. My sme veľmi radi, že sme to zvládli. Bolo to ťažké a nerodilo sa to ľahko. Sme v top štvorke, ale stále je veľa práce pred nami. Musíme zostať pokorní a ísť od zápasu k zápasu.“

Bubela: Bol to komplexný hokej Hostia viedli po prvej tretine štvrtkového duelu, keď sa presadili práve Buček a Robby Jackson. „Kamzíci" však dokázali v druhej tretine vyrovnať zásluhou Andrewa Calofa a Trentona Bourquea. „My sme vedeli, že oni to len tak nepustia, ako každý zápas. Veď tri zo šiestich skončili v predĺžení. Prvý krok je veľmi ťažký a každý ďalší ešte náročnejší,“ zdôraznil Bubela, ktorý mal v stretnutí dve asistencie. VIDEO: Zostrih zápasu HK Poprad - HK Nitra (6. štvrťfinále)

Kľúčová prišla v 47. minúte, keď našiel spoza brány Josha Passolta a americký krídelník rozhodol o triumfe svojho tímu. V závere ešte upravil výsledok strelou do prázdnej bránky Sebastián Čederle. „Bol to komplexný hokej od nás. Josh je výborná akvizícia pre náš tím a do mojej formácie. Jazdí, strieľa góly a neviem si ho vynachváliť,“ povedal Bubela na adresu svojho spoluhráča. Nitra tak vyradila Poprad vo štvrťfinále v rokoch 2017, 2022, 2024 i 2025, medzitým aj v predkole 2023.

Pamätnou je najmä séria z minulej play-off, do ktorej „kamzíci“ vstúpili ako víťazi základnej časti a Nitra ako úspešný kvalifikant z predkola. „Samozrejme. Boli sme teraz v inej roli. Favoritom série sme boli my a museli sme. Oni mohli len prekvapiť. Myslím si však, že sme sa s tým dobre vysporiadali a zvládli sme to,“ zdôraznil Buček. A vrátil sa ešte k duelu: „Veľmi im pomohla štvorminútová presilovka. Tam sa dostali trošku na koňa a mali častejšie puk na hokejke. My sme sa stiahli a neskôr sme urobili dve školácke chyby. Boli tam ešte ďalšia, po ktorej skončil puk na žŕdke. Brankári chytili niečo naviac a my sme sa toho potom chytili.“

Samuel Buček (vľavo) a Jacob Cardwell v sérii štvrťfinále play-off Tipos extraligy HK Nitra - HK Poprad. (Autor: TASR)

Török: Predvádzali sme kolísavé výkony „Kamzíci“ naposledy prešli cez štvrťfinále v sezóne 2020/21, keď to dotiahli až do boja o titul. Vo finále však nestačili na Zvolen 1:4 na zápasy. V tomto ročníku boli dlho mimo šestky, dostali sa tam až v predposlednom kole.

„Predvádzali sme kolísavé výkony. Pamätám si, že som sa počas februárovej reprezentačnej pauzy rozprával s Peťom Kundríkom a my sme strácali 12 bodov do šestky. Zdalo sa nám to ako nemožné. Nakoniec sme to trošku na konci základnej časti vykopli, ale bohužiaľ, cez Nitru sme neprešli a vypadávame vo štvrťfinále. Ja si myslím, že je to veľká škoda, pretože v každom zápase, možno okrem prvého sme boli vyrovnaným súperom. Ale detaily nakoniec zvládol súper a teší sa z postupu,“ povedal útočník domácich Tomáš Török.

Dvadsaťdeväťročný krídelník má za sebou najlepšiu sezónu v extralige. V základnej časti mal bilanciu 18+13 a v play-off strelil dva góly. Zhrnul kľúčové momenty série: „Možno by som sa pristavil pri prvom zápase. My sme išli mentálne nastavení zo stretnutia s Novými Zámkami, ktoré sme zdolali 11:0. To play-off tempo bolo oveľa vyššie. Prehrali sme prvý. Potom sme sa prakticky doťahovali. Veľká škoda bola, že sme v štvrtom domácom stretnutí vyhrávali 3:0, ale nakoniec sme ten zápas prehrali. Tam sa to možno trošku lámalo. Potom už sme ťahali za kratší koniec. Aj keď s veľkou bojovnosťou a s chcením pred týmito divákmi to nebolo zlé, ale niečo nám chýbalo.“

Belányi: Všetkých nás to hnevá Török vyzdvihol aj kvality súpera: „Oni sú ofenzívny tím, dali viac gólov ako my. Mali rýchle protiútoky, ktoré boli niekedy až smrteľné. A nám sa ich nie vždy podarilo vyriešiť.“ VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

Príčinou prehry v šiestom stretnutí bol podľa neho úvod: „My sme prvú tretinu začali presne tak, ako sme sme nechceli. Prehrávali sme 0:2, no hodili sme to rýchlo za hlavu a vyrovnali sme na 2:2. Emócia bola na našej strane, ale bohužiaľ, dostali sme tretí gól a už sme na to nedokázali odpovedať. Predvádzali sme v tejto sérii veľmi dobrý hokej, či my alebo Nitra. Chceli sme to doviezť do siedmeho zápasu, pretože tam človek nikde nevie, čo sa stane. Môže to byť vabank, žiaľ, sme to doma nezvládli.“ Aj brankára Filipa Belányiho mrzel skorý koniec sezóny. „Všetkých nás to hnevá. Pre mňa to bolo ťažké, keďže som nechytal vyše dvoch mesiacov pred play-off. Musím však povedať, že sa mi chytalo fajn. Ale čo z toho, keď sme zase vypadli.“