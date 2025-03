Nitra narazila na kompaktnosť Popradu. Musíme dať do toho proste viac, hovorí Mezei

Nitrania neúspešne dobíjali ďalších takmer 49 minút bránku súpera, narážali na kompaktnosť hostí a najmä ich príkladnú defenzívnu hru bez vylúčení.

"Mali sme dať do toho určite ešte viac a donútiť ich ku chybám. Za mňa, vybojovať si presilovku. Niečo tomu trochu chýbalo. Asi je to viac-menej u nás, my ich musíme donútiť k tomu, aby spravili chybu a museli faulovať. Možno z ich strany sa to zdalo, že to bol dobrý výkon, ale my musíme dať do toho proste viac," vyjadril sa pre TASR obranca Nitry Branislav Mezei.

