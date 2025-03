Dnes sa hrá druhý duel štvrťfinálovej série play-off Tipos Extraligy medzi Nitrou a Popradom. Úvodné buly je na programe o 18:00.



Včera Nitra triumfovala 6:3 a ujala sa vedenia 1:0 v sérii. Nitrania vyhrávali po prvej tretine už 3:0, no po dvoch tretinách to bolo 3:2. V treťom dejstve gólom do prázdnej brány stanovil konečné skóre Čederle.

Nitra využila v zápase tri presilové hry. Trojbodový zápas odohral Buček (1+2), dva góly strelil Čederle. Za Poprad zaznamenal dva presné zásahy Cracknell.