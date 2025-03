V Tipos Extralige poznáme kompletnú osmičku štvrťfinalistov. Poslednú miestenku si v nedeľu vybojovala Dukla Trenčín, ktorá vyhrala 4:2 a sériu celkovo 3:2.

V tomto online textovom prenose vám prinesieme najdôležitejšie momenty z prvého štvrťfinálového zápasu medzi HK Nitra a HK Poprad. V základnej časti odohrali tieto dva tímy proti sebe štyri zápasy. Trikrát sa z výhry radovala Nitra a raz Poprad.



HK Nitra: Corgoni postúpili do štvrťfinále z tretieho miesta a idú za obhajobou majstrovského titulu. Posledný zápas odohrali na ľade Banskej Bystrice, kde uspeli 4:2. Najproduktívnejším hráčom sa po základnej časti stal kto iný, než Samuel Buček. Na svoje konto si pripísal 48 bodov s bilanciou 26 gólov a 22 asistencií.



HK Poprad: Kamzíci bojovali v podstate až do poslednej chvíle o priamy postup do štvrťfinále. V tabuľke teda skončili na šiestom mieste a na play-off sa naladili vysokým víťazstvom nad zostupujúcimi Novými Zámkami 11:0. V Poprade exceluje dvojica Kanaďanov, ktorí sa usadili na prvých dvoch priečkach v celkovej produktivite. Andrew Calof zaznamenal 69 bodov (20G, 49A) a Adam Cracknell 59 bodov (35G, 24A).