Fanklub Nitry sa vrátil v ideálnom momente. Netreba vešať hlavy, hovorí po repríze finále Krivošík

NITRA. Prvá finálová repríza uplynulej sezóny najvyššej slovenskej súťaže dopadla lepšie pre hokejistov z Nitry.
Úradujúci vicemajstri pod Zoborom zdolali v dueli šiesteho kola HC Košice 4:3 a predĺžili svoju víťaznú šnúru na štyri stretnutia.
Košičanom nevyšla úvodná tretina, ktorá bola podľa útočníka Filipa Krivošíka prvou nevydarenou od začiatku nového ročníka.
Práve vstup do zápasu zastihol lepšie pripravených domácich. Nitru naštartoval v piatej minúte svojím prvým gólom v sezóne Tomáš Hrnka, dvojgólový náskok vytvoril po rutinérsky zakončenom úniku Matej Paulovič.
„Úvod sme mali veľmi dobrý, aj väčšinu zápasu sme mali dobrú. Boli tam nejaké chvíľkové výpadky, počas ktorých sme dostali zbytočné góly.
Košice sú však silný súper, takže nemôžeme očakávať jednoduchý zápas, bolo to ťažké, ale odohrali sme výborný duel,“ uviedol autor otváracieho presného zásahu Hrnka.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Košice
Ideme ďalej, hovorí Krivošík
Na tradične silný úvod Nitry sa hostia pripravovali. V prvom dejstve sa však nedokázali dostávať k ohrozeniu domácej bránky.
„Trochu na nás vybehli, čo sme aj očakávali. Škoda toho záveru, mali sme dobré šance na vyrovnanie. Stalo sa, prehrali sme, ale ideme ďalej,“ povedal Krivošík, pre ktorého to bol iba druhý duel v sezóne, v ktorom nebodoval.
Košičania mali lepšiu druhú i tretiu tretinu, v prostrednej časti však na zníženie Matúša Havrilu reagoval prvým ligovým gólom kanadský obranca so slovenským pasom Elias Carmichael.
Rovnako dopadli Košice aj po znížení na 2:3, keď na presný zásah Šimona Petráša odpovedal víťazným gólom Ondrej Molnár.
„Ak zhodnotím prvých šesť zápasov, tak sme odohrali jednu zlú tretinu. Netreba teraz vešať hlavy,“ povedal Krivošík.
Dve sekery a puk je preč
Košičania znížili v 49. minúte, keď si vlastné zakončenie dorazil do siete Mário Lunter. Bolo to s prispením domáceho kanadského brankára Dylana Fergusona, ktorý rovnako ako pri prvom presnom zásahu Havrilu vyrazil puk priamo na hokejku súpera.
„Vedeli sme o tom, že mu puky vypadávajú, no nemôžem vyslovene povedať, že by chytal zle. Ja som si to všimol hlavne v presilovkách.
Dva-tri puky som mu dokázal ´vyšparchať´, no mohol som to lepšie využiť. Žiaľ, tam je to o zlomku sekundy, prídu dve sekery a puk je preč,“ poznamenal Krivošík.
Úbohé presilovky
Nitrania doviedli do úspešného konca štyri duely za sebou, vrásky na čele im však robia presilové hry.
„Corgoni“ hrali za šesť zápasov dovedna 19 presilových hier, z ktorých sa skončila gólom iba jediná.
V štatistikách efektivity presiloviek svieti pri HK Nitra iba 5,26 percenta, čo je mizivé číslo vzhľadom na ofenzívnu silu mužstva trénera Andreja Kmeča.
„Je to zatiaľ úbohé, ale ako povedal Ivan Švarný, máme sa aspoň od čoho odraziť. Netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu.
Myslím si, že sa to rozbehne a padnú nám tam škaredšie góly, zjednodušíme to a celá presilovka bude lepšia. Vieme aké sú na nás nároky, aký máme silný tím, takže to musíme potvrdzovať,“ reagoval Hrnka.
Pod Zoborom majú aj pozitívnu správu. Po nezhodách s vedením klubu sa vrátil späť na tribúny fanklub.
„Vieme o tom, aký je silný a akú vie urobiť atmosféru. Sme radi, že sa to celé nejakým spôsobom uzmierilo a dúfam, že nás budú podporovať aj naďalej a my sa im odvďačíme dobrými výkonmi,“ dodal člen druhého nitrianskeho útoku.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS