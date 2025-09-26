ONLINE: HK Nitra - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HC Košice dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Košice dnes LIVE (hokej, 6. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.09.2025 o 18:00
6. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Stano, Crman – Jedlička, Kacej.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola Tipsport ligy medzi Nitrou a Košicami. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
Nitra sa nachádza na 6. mieste, na konte má 9 bodov. Prvé dva zápasy v sezóne prehrala, no teraz ťahá trojzápasovú víťaznú šnúru. Naposledy zvíťazila na ľade Michaloviec 5:4.
Košiciam patrí 3. priečka so ziskom 11 bodov. Košičania na úvod sezóny zdolali Slovan Bratislava 4:2, následne zaknihovali dve prehry, no v posledných dvoch kolách svojich súperov zdolali. V uplynulom dueli vyhrali na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 5:1.
Nitra sa nachádza na 6. mieste, na konte má 9 bodov. Prvé dva zápasy v sezóne prehrala, no teraz ťahá trojzápasovú víťaznú šnúru. Naposledy zvíťazila na ľade Michaloviec 5:4.
Košiciam patrí 3. priečka so ziskom 11 bodov. Košičania na úvod sezóny zdolali Slovan Bratislava 4:2, následne zaknihovali dve prehry, no v posledných dvoch kolách svojich súperov zdolali. V uplynulom dueli vyhrali na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 5:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.