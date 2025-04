Frustrácia, bitky a vysoké tresty. Museli sme s tým niečo urobiť, znie z Nitry

„Oceliari” zápas z veľkej časti takticky kontrolovali a napokon ho dotiahli do zdarného konca. Tretí zásah do bránky Nitry zaznamenal práve Mikúš.

„Po tomto góle už Nitra nemala mentálnu ani fyzickú silu na to, aby zápas zvrátila,” hodnotil v štúdiu JOJ Šport bývalý tréner Rostislav Čada. Aj on označil tento moment za kľúčový.

„Je to play-off, hrá sa na hrane. Som rád, že sa nám podarilo udržať nervy na uzde. V play-off je veľa vecí, ktoré sa v základnej časti nedejú. Treba počítať so všetkým,” povedal Mikúš.

„Hráči to tak cítili. Oni sa rozhodli, že to budú riešiť takto. Čo sa stalo, to sa stalo,” povedal stručne tréner Nitry Kmeč. Dodatočných trestov pre svojich zverencov sa nebojí.

Hostia brali pästné súboje len ako prejav frustrácie, Nitrania sa nimi chceli naštartovať do druhého domáceho stretnutia.

„Chýbala nám tvrdosť. Keď to naháňame nasilu, nie je to ono. Museli sme s tým niečo urobiť. Je to impulz do ďalšieho zápasu,” uviedol Hrnka.

Štvrté finálové stretnutie je na programe v stredu od 18:00. Košice si môžu vybojovať majstrovský mečbal, Nitra bude hrať o zotrvanie v sérii.

„Takýto výkon nebude stačiť. Musíme nastúpiť úplne inak,” povedal na záver Hrnka.

VIDEO: Najnovšia epizóda podcastu Hokejový BOSS