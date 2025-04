Košičania odkliali domáci ľad. Nitru trápia presilovky i stav najlepšieho hráča

„Pre nás veľmi dôležitý zápas po tom včerajšku. Dnes sme podali úplne iný výkon, od začiatku sme boli aktívni, hrali sme čo najviac v útočnej zóne a dnes nám to tam aj padlo. Takže dobrý zápas od prvého do posledného hráča.

„Tešil som sa nie za svoj gól, ale preto, aký bol dôležitý pre mužstvo. Všetci sme tu pre jeden cieľ a nejdeme teraz riešiť, kto góly dáva či nahráva. My si chceme ísť za svojím a staviame to na tímovom duchu.“

„Dnes sme hrali lepšie ako včera, najmä čo sa týka hry s pukom. Včera sme sa s ním zle pohybovali, zle sme si prihrávali. Chceli sme to zlepšiť. Včera sme takisto neskórovali, takže dnes to bolo našim hlavným cieľom.

Potom sme dostali tretí gól a Košice si to už postrážili. Výkon nebol zlý, ale dnes to na Košice nestačilo,“ skonštatoval Kmeč.

„Vedeli sme, že Košice sa určite sa zlepšia, že budú fyzickejšie, pôjdu viac do brány. To sa potvrdilo. My sme sa natoľko nezlepšili, aby sme dnes ten zápas zvládli. Aj keď tam boli fázy zápasu, kedy sme mohli odskočiť či vyrovnať za stavu 2:1.

„Chceli sme dnes nadviazať na včerajší zápas. Ten náš pohyb však nebol taký ako včera a oni samozrejme chceli viac ako včera a bolo to aj vidieť. Ale myslím, že sme mali dosť šancí aj my a ten zápas mohol dopadnúť na obidve strany,“ povedal nitriansky kapitán Branislav Mezei.

„Emócie nemôžu chýbať. Je to finále, na toto drieme celý rok, takže je to určite aj o nich.

V oboch táboroch si pri vyrovnanosti zápasov uvedomujú, že napokon môže o osude finálovej série rozhodnúť to, ktoré mužstvo zlepší svoju efektivitu v presilovkách. V prvých dvoch zápasoch v nich padol jediný gól, aj to v hre piatich proti trom.

O tom, či je Bučekovo zranenie vážne a či bude môcť v play off pokračovať v duchu play-off tradícii neprezradil nič ani tréner Kmeč: „Je to zbytočná otázka, nepoviem k tomu nič.“

„Dúfam, že bude v poriadku. On ma tam trochu pridržal, ja som tam spadol a tuším, že na jeho koleno. Mrzí ma to. Nevyzeralo to veľmi dobre, ale prajem mu skoré uzdravenie,“ adresoval svoje prianie súperovi Havrila.

„Aj dnes sme si v presilovkách vytvorili nejaké šance, ale musíme to viac dávať do tej bránky, strieľať to tam a ja verím, že ak tam padne jeden gól, príde aj druhý. Tým si vieme pomôcť a navyše na to vieme nadviazať dobrými oslabovkami,“ povedal košický kapitán Chovan a niečo podobné si myslí aj nitriansky Mezei:

„Pracujeme na tom, niekedy to vyjde, niekedy nie a verím, že sa nám v nich začne dariť viac. Neviem čím to je, šance v nich máme.

Možno to musíme trochu zjednodušiť a keď to nejde, tak to jednoducho hádzať na bránku, nejako to doraziť, dať možno gól, ktorý nebude krásny pre oči.

To by nám určite dodalo sebavedomia a chytili by sme sa. Lebo ak sa v presilovkách góly nedávajú, tak hráči, ktorí ich hrajú nemajú také sebavedomie, ktoré by mali mať,“ doplnil.

Nitrianske peklo versus najlepší u súperov

Finálová séria sa sťahuje do Nitry za vyrovnaného 1:1. Košičania budú chcieť potvrdiť pozíciu najlepšieho tímu na ihriskách súperov, Nitrania zas svoju dominanciu na domácom ľade, kde ich poháňajú fanúšikovia v lige vytvárajúci priam pekelnú atmosféru.

„Je to ďalší play off zápas o ďalší dôležitý bol. Musíme ísť krok po kroku, zápas od zápasu a je jedno, či hráme doma alebo vonku. Stavať všetko na stopercentných výkonoch a kolektíve.

Každý jeden môže dať gól, dobre brániť a na tom si musíme zakladať a nadviazať na dnešný výkon. Musíme hrať všetci piati pokope, kompaktne dopredu aj dozadu,“ myslí si Chovan.