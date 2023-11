Magická noc pre Kučerova, vyšvihol sa na líderskú pozíciu. McDavid sa vrátil na svoju vlnu

NEW YORK. Na prvé miesto kanadského bodovania zámorskej NHL sa po nočných zápasoch vyšvihol útočník Tampy Bay Nikita Kučerov.

K hladkému víťazstvu na ľade Caroliny 8:2 prispel 2 gólmi a 4 asistenciami, po ktorých upravil svoj bodový súčet v sezóne na 35.

Zároveň sa dostal 15. gólom v sezóne dostal na prvé miesto medzi strelcami.

Kučerov zažíva vydarený úvod sezóny, v ktorom má po 20 zápasoch 35 kanadských bodov (15+20). Ak by si udržal nastolené tempo, atakoval by 140 bodov, čo by bolo jeho nové kariérne maxium.