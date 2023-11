Čo bude s Pospíšilom? Ten chlapec je tu pre to, aby v tíme zostal, hovorí analytik

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil odohral v noci na sobotu 10. zápas v prebiehajúcej sezóne NHL, ktorý bol podľa hokejového analytika Erica Engelsa z televízie Sportsnet kľúčový pre ďalšie zotrvanie v tíme.

Ten pripomenul, že Pospíšil už začiatkom októbra prešiel waiver listinou a tak by ho na ňu klub musel opätovne zapísať v prípade, že by ho chcel poslať do farmárskej súťaže AHL.

To je údajne málo pravdepodobné, keďže by klub riskoval, že by po Pospíšilovi siahol iný klub.