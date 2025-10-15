Rodina je pre neho viac. Kapitán Chicaga opustil tím pre operáciu jeho dcéry

Nick Foligno a Michael Eyssimont. (Autor: TASR/AP)
Za 35. kapitána v histórii „jastrabov“ ho vymenovali v septembri 2024.

CHICAGO. Kapitán hokejistov Chicaga Blackhawks Nick Foligno dostal od svojho klubu NHL povolenie dočasne opustiť tím.

Tridsaťsedemročný Američan chce byť pri svojej 12-ročnej dcére Milane, ktorá podstupuje operáciu súvisiacu s jej vrodenou srdcovou chorobou.

Foligno ťahá tretiu sezónu vo farbách Chicaga, skúsený útočník si v úvodných štyroch zápasoch ročníka pripísal dve asistencie.

Za 35. kapitána v histórii „jastrabov“ ho vymenovali v septembri 2024. Tímu bude určite chýbať v noci na stredu, keď sa Blackhawks predstavia na ľade St. Louis, informovala AP.

