Rodina je pre neho viac. Kapitán Chicaga opustil tím pre operáciu jeho dcéry

CHICAGO. Kapitán hokejistov Chicaga Blackhawks Nick Foligno dostal od svojho klubu NHL povolenie dočasne opustiť tím.
Tridsaťsedemročný Američan chce byť pri svojej 12-ročnej dcére Milane, ktorá podstupuje operáciu súvisiacu s jej vrodenou srdcovou chorobou.
Foligno ťahá tretiu sezónu vo farbách Chicaga, skúsený útočník si v úvodných štyroch zápasoch ročníka pripísal dve asistencie.
Za 35. kapitána v histórii „jastrabov“ ho vymenovali v septembri 2024. Tímu bude určite chýbať v noci na stredu, keď sa Blackhawks predstavia na ľade St. Louis, informovala AP.
