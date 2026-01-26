Kanadský útočník mení Trenčín za Michalovce. Odohral desiatky zápasov v NHL

Zľava Nicholas Robert Baptiste z Trenčína a Daniel Gachulinec zo Žiliny v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy.
Zľava Nicholas Robert Baptiste z Trenčína a Daniel Gachulinec zo Žiliny v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy.
TASR|26. jan 2026 o 16:12
„Líšky“ po sérii šiestich prehier zvíťazili v uplynulých dvoch zápasoch.

Kanadský hokejista Nicholas Baptiste vymenil trenčiansku Duklu za michalovskú. Účastník Tipsport ligy zo Zemplína oznámil príchod 30-ročného útočníka v pondelok, krátko po nedeľnom vzájomnom stretnutí v Trenčíne.

„Líšky“ po sérii šiestich prehier zvíťazili v uplynulých dvoch zápasoch a v snahe odlepiť sa z 10. miesta tabuľky získali z Trenčína útočníka, ktorý má na konte aj 47 zápasov v NHL v drese Buffala Sabres.

Baptiste pôsobil aj v KHL, nemeckej DEL a vo Fínsku získal s Tapparou Tampere majstrovský titul.

„Nicholasovi želáme veľa šťastia v našich farbách a veríme, že bude pre tím výraznou ofenzívnou posilou,“ dodala Dukla Michalovce na sociálnej sieti.

Baptiste odohral v prebiehajúcej sezóne TL za trenčiansku Duklu 20 zápasov, v ktorých si pripísal jeden gól a osem asistencií.

dnes 16:12
