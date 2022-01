McDavid, Makar či Vasilevskij. Toto je 50 najlepších hokejistov roka 2021

Redaktori blogu Oh my Hockey - Šimon Čop, Samuel Grega, Samuel Tirpák a Daniel Vágner - sa pokúsili utvoriť rebríček päťdesiatich najlepších hokejistov roka 2021.

Víťaz poslednej Vezinovej trofeje je v rebríčku Oh my Hockey za rok 2021 štvrtý. Vlaňajšiu sezónu odchytal vynikajúco, hoci cenu pre najlepšieho brankára získal trochu aj za zásluhy.

Brankár Winnipegu Jets by bol v roku 2020 zrejme vyššie. V roku 2021 jeho výkony stačili na piate miesto v hlasovaní redaktorov Oh my Hockey.





Obrancovia

15. Alex Pietrangelo (Vegas Golden Knights)

Jeden z troch hráčov, ktorí mali istú miestenku v kanadskom národnom olympijskom tíme. Tridsaťjedenročný veterán prišiel do Vegas ako špičkový obranca a svoj status potvrdzuje.

Bývalý kapitán St. Louis Blues patrí k najlepšie plateným zadákom v lige. Rovnako aj k najlepším celkovo.

V tomto rebríčku by bol vyššie nebyť pomalého štartu do sezóny 2021/22. Skúsený bek neprežil vydarené obdobie, pokročilé štatistiky ho radili k podpriemeru, no zdá sa, že to už je za ním.