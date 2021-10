Opäť zmení dres? Islanders umiestnili Pánika na waiver listinu

NEW YORK. Slovenský hokejista Richard Pánik sa ocitol v sobotu na waiver listine. V závere prípravného kempu ho na ňu zapísal jeho klub NHL New York Islanders.

"Ostrovania" ponúkajú 30-ročného útočníka ostatným profiligovým tímom, ktorí si ho môžu stiahnuť z listiny v lehote 24 hodín. V prípade, že po ňom nikto nesiahne, majú Islanders dve voľby. Buď Pánika pošlú do farmárskeho tímu Bridgeport Sound Tigers, kde odštartuje nový súťažný ročník, alebo si ho ponechajú v kádri. Do AHL by ho potom mohli poslať v ďalšej fáze sezóny už bez nutnosti zaradiť hráča na waiver.