Gáborík oznámil koniec kariéry. Hviezda NHL ďakovala aj Dukle Trenčín

TRENČÍN. Slovenský hokejista Marián Gáborík definitívne ohlásil koniec kariéry. Posledný zápas pritom v NHL odohral ešte 22. marca 2018 a pre problémy s chrbtom nenastúpil uplynulé tri ročníky na žiadne stretnutie.

„Bola to veľká česť a privilégium hrať v najlepšej lige sveta od mojich osemnástich rokov. Bola to veľkolepá, úžasná cesta. Veľakrát to bolo ako na horskej dráhe, ale vždy som našiel cestu späť. Za všetko ďakujem mojej rodine, agentovi, spoluhráčom a trénerom,” napísal Marián Gáborík na sociálnu sieť.