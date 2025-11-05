Rangers sú vonku najlepší, no doma najhorší. Je to frustrujúce, vraví Zibanejad

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers domácou prehrou v zápase NHL s Carolinou 0:3 potvrdili kurióznu bilanciu.
Z klzísk súperov doteraz priviezli 13 bodov, čo je najlepší výsledok v celej lige, no na domácom ľade sú úplne najhorší.
V šiestich zápasoch získali iba jeden bod, pričom štyrikrát nestrelili ani gól. „Je to frustrujúce,“ netajil skúsený útočník Mika Zibanejad.
Rangers si prehrou s Carolinou vyrovnali klubový rekord v najdlhšej sérii bez domáceho víťazstva na začiatku sezóny. Sezónu 1943/1944 začali piatimi prehrami a remízou, v sezóne 1950/1951 odštartovali troma prehrami a dvoma remízami.
Tentoraz sa im v domácej Madison Square Garden nedarí ani gólovo, keďže v šiestich zápasoch sa presadili iba šesťkrát, pričom päť z týchto gólov dosiahli v zápase so San Jose (5:6 pp).
Pre porovnanie - na klziskách súperov doteraz odohrali osem duelov, v ktorých strelili 25 gólov a získali 13 bodov.
„Nikto nechce doma víťaziť viac než práve my,“ vyhlásil Zibanejad podľa nhl.com. Rangers prehrávali s Carolinou po dvoch tretinách 0:2, no v tretej, v ktorej sa hotovali k obratu, vyslali na bránku Pjotra Kočetkova iba jednu strelu.
„Samozrejme, že chceme byť tím, ktorý je pyšný na domáce výkony a na vlastnom ľade súperom veľa nedovolí. Myslím si, že na našom výkone v prvých dvoch tretinách bolo veľa dobrého. Mali sme tam 2-3 šance, ktoré sa mali skončiť gólom. Tak to momentálne u nás je. Musíme len ďalej bojovať,“ konštatoval tréner „jazdcov“ Mike Sullivan.
Rangers nastúpia v najbližšom zápase na ľade Detroitu, následne sa v domácej MSG predstavia proti NY Islanders a Nashvillu.
„Musíme nájsť spôsob, ako dostať puk do bránky. Ešte nikdy som nebol súčasť podobnej situácie, v ktorej by sme si takto zahrávali s vlastnými divákmi,“ povedal Zibanejad.
Výsledky a gólová potencia v domácich zápasoch nie sú jediné ukazovatele, ktoré Rangers potrebujú zlepšiť. Vo využívaní presiloviek sú najslabší v lige s úspešnosťou 11,1 percenta, keď využili iba štyri početné výhody z 36.
„Stále hovoríme o veciach, ktoré robíme dobre a musíme na nich stavať. Mám pocit, že sme trochu vzdialení od toho, čo chceme robiť. Nedávame góly, ale neostáva nám nič iné, iba na tom tvrdo pracovať,“ dodal Zibanejad.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: