ONLINE: New York Rangers - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov New York Rangers a Montreal Canadiens dnes v noci nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: New York Rangers - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
14.12.2025 o 01:00
NY Rangers
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Dnes budeme sledovať zápas NHL medzi New York Rangers a Montreal Canadiens.
Slovenskí fanúšikovia sa dnes môžu tešiť Juraja Slafkovského v drese Montrealu. Canadiens dokázali triumfovať v poslednom zápase na ľade Pittsburgh Penguins 4:2. Dve asistencie zaznamenal juraj Slafkovský. Rangers prehrali tri posledné ligové zápasy po sebe. Naposledy sa tešili z víťazstva proti Tampa Bay. Na Floride zvíťazili tesne 4:3.
Slovenskí fanúšikovia sa dnes môžu tešiť Juraja Slafkovského v drese Montrealu. Canadiens dokázali triumfovať v poslednom zápase na ľade Pittsburgh Penguins 4:2. Dve asistencie zaznamenal juraj Slafkovský. Rangers prehrali tri posledné ligové zápasy po sebe. Naposledy sa tešili z víťazstva proti Tampa Bay. Na Floride zvíťazili tesne 4:3.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: