ONLINE: New York Rangers - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Sportnet|13. dec 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: New York Rangers - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov New York Rangers a Montreal Canadiens dnes v noci nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
14.12.2025 o 01:00
NY Rangers
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Dnes budeme sledovať zápas NHL medzi New York Rangers a Montreal Canadiens.

Slovenskí fanúšikovia sa dnes môžu tešiť Juraja Slafkovského v drese Montrealu. Canadiens dokázali triumfovať v poslednom zápase na ľade Pittsburgh Penguins 4:2. Dve asistencie zaznamenal juraj Slafkovský. Rangers prehrali tri posledné ligové zápasy po sebe. Naposledy sa tešili z víťazstva proti Tampa Bay. Na Floride zvíťazili tesne 4:3.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

