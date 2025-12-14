Slafkovského formácii sa nedarilo. Montreal stratil skvelo rozbehnutý zápas

Hokejisti Montrealu prehrali v noci na nedeľu v NHL na ľade New Yorku Rangers 4:5 po predĺžení.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešil ani Martin Fehérváry s Washingtonom po prehre vo Winnipegu 1:5.
Duel v prospech Rangers rozhodol v 63. minúte v presilovke JT Miller. Slafkovský odohral 15:43 min, zaznamenal dva „hity“ a na bránku nevystrelil.
Canadiens prehrali tretí z uplynulých štyroch stretnutí a vo Východnej konferencii sú na 10. priečke.
Pre Slafkovského to nebol najlepší zápas, čo dokumentujú aj zámorské štatistiky. Game Score mal -0,92. Horšie v rámci Montrealu to mali len jeho spoluhráči z útočnej formácie Oliver Kapanen a Ivan Demidov.
Fehérváry za 17:15 min vyslal puk do priestoru súperovej bránky raz a zaznamenal dva mínusové body.
Washington taktiež neuspel v troch zo štyroch predchádzajúcich stretnutí a na východe je tretí s mankom dvoch bodov na Carolinu, pričom odohral o zápas viac.
NHL - 14. december - výsledky:
Minnesota - Ottawa 3:2
Pittsburgh - San Jose 5:6 pp
New York Islanders - Tampa Bay 3:2 pp a sn
Columbus - Vegas 2:3
New York Rangers - Montreal 5:4 pp
Philadelphia - Carolina 3:4
Toronto - Edmonton 3:6
Winnipeg - Washington 5:1
Dallas - Florida 0:4
Chicago - Detroit 0:4
Colorado - Nashville 4:2
Los Angeles - Calgary 1:2 pp
