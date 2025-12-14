Slafkovského formácii sa nedarilo. Montreal stratil skvelo rozbehnutý zápas

Sportnet, TASR|14. dec 2025 o 07:08
Duel v prospech Rangers rozhodol v 63. minúte v presilovke JT Miller.

Hokejisti Montrealu prehrali v noci na nedeľu v NHL na ľade New Yorku Rangers 4:5 po predĺžení.

Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešil ani Martin Fehérváry s Washingtonom po prehre vo Winnipegu 1:5. 

Duel v prospech Rangers rozhodol v 63. minúte v presilovke JT Miller. Slafkovský odohral 15:43 min, zaznamenal dva „hity“ a na bránku nevystrelil.

Canadiens prehrali tretí z uplynulých štyroch stretnutí a vo Východnej konferencii sú na 10. priečke.

Pre Slafkovského to nebol najlepší zápas, čo dokumentujú aj zámorské štatistiky. Game Score mal -0,92. Horšie v rámci Montrealu to mali len jeho spoluhráči z útočnej formácie Oliver Kapanen a Ivan Demidov. 

Fehérváry za 17:15 min vyslal puk do priestoru súperovej bránky raz a zaznamenal dva mínusové body.

Washington taktiež neuspel v troch zo štyroch predchádzajúcich stretnutí a na východe je tretí s mankom dvoch bodov na Carolinu, pričom odohral o zápas viac. 

NHL - 14. december - výsledky:

Minnesota - Ottawa 3:2

Pittsburgh - San Jose 5:6 pp

New York Islanders - Tampa Bay 3:2 pp a sn

Columbus - Vegas 2:3

New York Rangers - Montreal 5:4 pp

Philadelphia - Carolina 3:4

Toronto - Edmonton 3:6

Winnipeg - Washington 5:1

Dallas - Florida 0:4

Chicago - Detroit 0:4

Colorado - Nashville 4:2

Los Angeles - Calgary 1:2 pp

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

