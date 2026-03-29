VIDEO: Po prvom góle aj prvá bitka. Sýkoru zhodil na zem skúsený Američan

Bitka Adama Sýkoru a Lukea Kunina. (Autor: X/Gino Hard (reprofoto))
Sportnet|29. mar 2026 o 20:27
Sýkora dostal za bitku päťminútový trest.

Slovenský hokejista Adam Sýkora má za sebou prvú bitku v zámorskej NHL. V zápase New Yorku Rangers a Floridy Panthers ho zhodil na zem americký útočník Luke Kunin.

Situácia sa udiala 25 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Sýkora zhodil Kuninovi ako prvý prilbu, no Američan ho ako prvý zložil na zem a udieral ho pri mantineli.

VIDEO: Adam Sýkora sa pobil v zápase Rangers - Panthers

Bitke predchádzala strkanica oboch hráčov ešte počas hry. Obaja hokejisti vyviazli z bitky bez akýchkoľvek zranení.

