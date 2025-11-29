ONLINE: New Jersey Devils - Philadelphia Flyers, NHL LIVE (Nemec)

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|29. nov 2025 o 21:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: New Jersey Devils - Philadelphia Flyers.

Hokejisti tímov New Jersey Devils a Philadelphia Flyers dnes v noci hrajú v Prudential Center ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese domácich sa predstaví aj obranca Šimon Nemec, ktorý má v poslednom období vynikajúcu formu a je najproduktívnejším obrancom mužstva (5+9).

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
30.11.2025 o 01:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Philadelphia
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

