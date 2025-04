Tatar a Nemec si zahrajú play-off. NHL pozná prvú dvojicu vyraďovacej časti

NEWARK. Hokejisti New Jersey so Slovákmi Tomášom Tatarom a Šimonom Nemcom si zaistili miestenku do play-off NHL.

O postupe Devils do vyraďovacej časti rozhodla výhra Philadelphie 8:5 nad New Yorkom Rangers. V prvom kole si New Jersey zmerajú sily s Carolinou.

New Jersey sa vo vyraďovacej časti predstavia po ročnej prestávke, vlani nazbierali 81 bodov a v tabuľke Východnej konferencie obsadili až 13. miesto.