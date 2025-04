VIDEO: Dvorský nastúpil proti McDavidovi. V presilovke bol blízko k prvému gólu v NHL

V 3. tretine si odsedel dvojminútový trest za hrubosť, keď prišiel do konfliktu s útočníkom Maple Leafs Matthewom Kniesom, ktorý v zápase strelil hetrik.

Do nočného programu NHL naskočil aj obranca Tampy Erik Černák. Pri prehre 4:3 po predĺžení nad Torontom odohral 14 minút a 43 sekúnd. V stretnutí zaznamenal jednu strelu, dva hity a až dve mínusky.

Blues prehrali v druhom zápase po sebe, no naďalej figurujú na pozícii prvej voľnej karty do play-off v Západnej konferencii.

„To, čo sme si povedali, si nechám pre seba. To nie sú veci, ktoré by sme mohli povedať na kameru," uviedol po stretnutí Knies.

Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe podieľali aj jeho spoluhráči z elitnej formácie Mitch Marner (1+2) a Auston Matthews (0+3). Oba tímy už majú istú účasť v play off. Toronto zvíťazilo v piatom zápase z predošlých šiestich, Tampa prehrala tretí zo štyroch.

„Nie sú to veci, ktoré by sme mohli reprodukovať na kameru. Bol voči mne dosť ostrý. Tak to býva,“ poznamenal syn slovenských rodičov Knies, ktorý strelil proti Lightning už 10 gólov, v NHL celkovo 44.

„Je to sebavedomý človek, ktorý vie, čo ho robí úspešným. Som presvedčený, že sa bude naďalej zlepšovať, strop jeho možností je veľmi vysoko. V tejto sezóne spravil naozaj veľký pokrok a je skvelé sledovať jeho hru,“ poznamenal o Kniesovi kapitán Toronta Auston Matthews.

New Jersey má istotu play-off

Hráči New Jersey Devils, v ktorom pôsobia aj Tomáš Tatar a Šimon Nemec, získali ako siedmy tím Východnej konferencie istotu účasti v play off. Rozhodla o tom gólovo divoká prehra New Yorku Rangers s Philadelphiou 5:8.