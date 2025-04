Chválil sa, že porazil Slafkovského. Petrohrad veľkoryso prepustil talent, píšu Rusi

Od vlaňajšieho draftu uplynul necelý rok a Demidov sa onedlho stretne so Slafkovským v Montreale. Teraz už ako spoluhráč.

Montreal si Demidova vybral v drafte 2024 z celkového piateho miesta. Jeho meno vo výbere do NHL vyslovila legendárna speváčka Celine Dion, rodáčka z Quebecu a celoživotná fanúšička Canadiens.

„Som veľmi šťastný, že si ma vybral Montreal,” hovoril Demidov po drafte.

V aktuálnej sezóne pôsobil v klube SKA Petrohrad. V 65 zápasoch KHL nazbieral 49 bodov a vytvoril nový ligový rekord v počte bodov hráča do 20 rokov.

Zmluvu s tímom mal uzavretú až do 31. mája 2025, a tak málokto očakával, že by mohol zamieriť ešte v tomto ročníku do zámoria.

Petrohrad ale podčiarkol nevýraznú sezónu vypadnutím v prvom kole play-off proti Dinamu Moskva (2:4) a pre Demidova sa zrazu otvorili dvierka, ktoré boli dlho zatvorené.