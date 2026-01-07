Draisaitl, Stützle či Seider. Lídrami Nemecka budú na olympiáde hviezdy NHL

Sedem hokejistov z NHL a dvoch hráčov z nižšej AHL zaradil do nominácie na februárové olympijské hry v Miláne tréner Nemecka Harold Kreis.
V dvadsaťpäťčlennom kádri má aj trio strieborných medailistov z olympiády z Pchjongčchangu z roku 2018.
Na historickom úspechu sa vtedy podieľali obranca Moritz Müller a útočníci Jonas Müller a Dominik Kahun, ktorý je rodákom z Planej pri Mariánskych Kúpeľoch.
V pôvodnej šesťčlennej nominácii z polovice júna už boli hviezda Edmontonu Leon Draisaitl, ďalší útočníci Tim Stützle z Ottawy, Lukas Reichel z Vancouveru, Nico Sturm z Minnesoty, ktorý vlani získal Stanleyho pohár s Floridou, obranca Moritz Seider z Detroitu a brankár Philipp Grubauer zo Seattlu.
K nim pribudol ako ďalší stabilný hráč z NHL útočník John-Jason Peterka z Utahu. Joshua Samanski pôsobí prvú sezónu na farme Edmontonu v Bakersfielde a ďalší útočník Wojciech Stachowiak v záložnom tíme Tampy Bay v Syracuse.
Nemci začnú turnaj vo štvrtok 12. februára proti Dánsku. O dva dni neskôr ich v základnej C-skupine čaká Lotyšsko a v nedeľu 15. februára narazia na Spojené štáty americké.
Nominácia Nemecka na olympijské hry v Miláne
Brankári: Maximilian Franzreb (Mannheim), Mathias Niederberger (Mníchov), Philipp Grubauer (Seattle / NHL),
Obrancovia: Korbinian Geibel, Jonas Müller, Kai Wissmann (všetci Eisbären Berlín), Leon Gawanke, Lukas Kälble (obaja Mannheim), Moritz Müller (Kolín nad Rýnom), Fabio Wagner (Mníchov), Moritz Seider (Detroit / NHL),
Útočníci: Alexander Ehl, Marc Michaelis, Justin Schütz (všetci Mannheim), Tobias Rieder (Mníchov), Frederik Tiffels (Eisbären Berlín), Parker Tuomie (Kolín nad Rýnom), Leon Draisaitl (Edmonton / NHL), John-Jason Peterka (Utah / NHL), Joshua Samanski (Bakersfield / AHL), Nico Sturm (Minnesota / NHL), Tim Stützle (Ottawa Lukaichs ), Vancouver/NHL), Wojciech Stachowiak (Syracuse/AHL), Dominik Kahun (Lausanne/Švaj. ).