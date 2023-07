Lopušanovej paráda v Prahe. Zápas rozhodla po sóle cez celé klzisko

PRAHA, BRATISLAVA. Talentovaná slovenská hokejistka Nela Lopušanová sa v stredu predviedla aj českým fanúšikom. V exhibičnom zápase pri príležitosti otvorenia novej hokejovej arény v Prahe nastúpila v tíme plnom mladých Američaniek proti českému výberu do 18 rokov. Skúšala aj Michigan Zápas rozhodla po sóle cez celé ihrisko a navyše sa pokúsila aj o povestný „Michigan“, teda zakončenie spoza bránky s pukom na čepeli hokejky do horného rohu bránky.

„S tímom je trénerka, ktorá trénuje aj v mojej budúcej škole, takže ma oslovila s tým, že idú do Prahy a spoločne s manažérkou zo slovenskej reprezentácie sme to všetko zorganizovali.

Som veľmi rada, že môžem byť v tomto tíme pred odchodom do Ameriky. Spoznala som tu fajn baby. Myslím si, že si rozumieme, takže keď sa presuniem, bude to o to ľahšie,“ prezradila Lopušanová pre isport.cz okolnosti svojej účasti v zápase. VIDEO: Víťazný gól Nely Lopušanovej v exhibičnom zápase

Pätnásťročná útočníčka sa v marci tohto roka dohodla na pôsobení v zámorí, kde bude študovať na Bishop Kearney High School. Mala by pravidelne hrávať za tím do 19 rokov, hoci na škole pôsobí aj družstvo do 16 rokov. „Amerika bola vždy môj veľký sen. Keď som sa pozerala na nejaké filmy a videla v nich americkú strednú školu a celkovo americký hokej, hneď som si hovorila, že tam chcem ísť. Teraz sa mi to splnilo, tak si môžem ísť žiť svoj sen,“ povedala pre isport.cz.

Dodala, že pred odchodom necíti žiadnu nervozitu: "Idem jednoducho hrať hokej a študovať. Veľmi sa na to teším. Dúfam, že mi to pomôže k môjmu ďalšiemu snu a to je dostať sa na univerzitu, najlepšie do Wisconsinu, ale to je ešte dosť otvorené. Musím to ešte prehodnotiť.“