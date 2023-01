Talentovanejšia ako Slafkovský? Za Slovensko hrá 14-ročný zjav, namiesto bábik mala hokejku

Jej kariéra je stále len na začiatku, no dala by sa charakterizovať jedným slovom: úspech. Došla k nemu rokmi tréningu, ale bez obrovského talentu by to nebolo možné.

Korčuľovanie a práca s hokejkou jej ide asi tak prirodzene ako dýchanie. Od útleho detstva prevyšuje nielen rovesníčky, ale i rovesníkov.