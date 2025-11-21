VIDEO: Prekonal aj Štastného. MacKinnon sa prediera za klubovým rekordom

DENVER. Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnon sa dostal na druhé miesto v poradí najproduktívnejších hráčov v histórii klubu Colorado Avalanche, resp. jeho predchodcu Quebec Nordiques.
Na 3. miesto odsunul Slováka Petra Šťastného, ktorý žiaril vo farbách Quebecu v 80-tych rokoch.
Na čele kanadského bodovania organizácie je Joe Sakic, ktorý v jej drese odohral celú kariéru so ziskom 1641 kanadských bodov.
MacKinnon získal v nočnom zápase proti New Yorku Rangers (6:3) tri body za dva góly a asistenciu, vďaka ktorej sa v počte gólových prihrávok vyrovnal práve Šťastnému.
V kanadskom bodovaní sa pred ním osamostatnil na 2. mieste, keďže dovtedy na ňom obaja figurovali s rovnakým bodovým ziskom.
VIDEO: Zostrih zápasu New York Rangers - Colorado Avalanche
MacKinnon má po spomínanom zápase 1051 bodov (383+668) v 890 zápasoch. Šťastný nazbieral v drese Nordiques 1048 bodov (380+668) v 737 stretnutiach.
Práve Sakic, MacKinnon a Šťastný sú jediní traja hráči, ktorí nazbierali v dresoch Colorada, resp. Quebecu minimálne tisíc bodov.
Posun v historickom bodovaní svojho klubu absolvoval v noci na piatok aj obranca Columbusu Zach Werenski.
Na triumfe na ľade Toronta 3:2 po predĺžení sa podieľal tromi asistenciami. Vďaka nim preskočil Cama Atkinsona na 2. mieste v poradí najproduktívnejších hráčov Blue Jackets.
Werenski má na konte 403 bodov (119+284) v 588 zápasoch, Atkinson potreboval na 402 bodov (213+189) 627 duelov.
Na čele produktivity i strelcov Columbusu je bývalý útočník Rick Nash, ktorý nazbieral 547 bodov za 289 gólov a 258 asistencií v 674 súbojoch.
