Dlhoročný útočník New Jersey Devils podpísal s Dallasom. Dostal len ročnú zmluvu

DALLAS. Hokejový klub zo zámorskej NHL Dallas Stars sa dohodol na spolupráci s Kanaďanom Nathanom Bastianom.
Dvadsaťsedemročný útočník bol po vypršaní kontraktu s New Jersey Devils neobmedzeným voľným hráčom.
S Dallasom sa dohodol na ročnej zmluve v hodnote 775.000 dolárov.
Bastian pôsobil v organizácii Devils takmer nepretržite od roku 2016, kedy si ho „diabli“ vybrali v druhom kole draftu z 41. miesta.
Jedinou výnimkou bolo krátke pôsobenie v Seattle Kraken, počas ktorého si pripísal 12 zápasov.
V uplynulej sezóne nazbieral v 59 dueloch základnej časti desať bodov za štyri góly a šesť asistencií, celkovo odohral v profilige 276 stretnutí.