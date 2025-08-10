Dlhoročný útočník New Jersey Devils podpísal s Dallasom. Dostal len ročnú zmluvu

Nathan Bastian sa raduje z gólu v archívnom zábere.
Nathan Bastian sa raduje z gólu v archívnom zábere.
10. aug 2025
Útočník bol po vypršaní kontraktu s New Jersey Devils neobmedzeným voľným hráčom.

DALLAS. Hokejový klub zo zámorskej NHL Dallas Stars sa dohodol na spolupráci s Kanaďanom Nathanom Bastianom.

Dvadsaťsedemročný útočník bol po vypršaní kontraktu s New Jersey Devils neobmedzeným voľným hráčom.

S Dallasom sa dohodol na ročnej zmluve v hodnote 775.000 dolárov.

Bastian pôsobil v organizácii Devils takmer nepretržite od roku 2016, kedy si ho „diabli“ vybrali v druhom kole draftu z 41. miesta.

Jedinou výnimkou bolo krátke pôsobenie v Seattle Kraken, počas ktorého si pripísal 12 zápasov.

V uplynulej sezóne nazbieral v 59 dueloch základnej časti desať bodov za štyri góly a šesť asistencií, celkovo odohral v profilige 276 stretnutí.

dnes 10:36
