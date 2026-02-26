Mudrák nedohral v Česku zápas pre vylúčenie. Disciplinárna komisia mu udelila dištanc

Slovenský hokejový obranca Dávid Mudrák z Hradca Králové dostal dvojzápasový dištanc v českej extralige. Dôvodom je faul na protihráča v stredajšom stretnutí 48. kola proti Vítkoviciam (4:0).
Mudrák v 18. minúte atakoval Mareka Kalusa. Rozhodcovia celú situáciu ešte prekontrolovali na videu a slovenského obrancu vylúčili na päť minút a do konca zápasu.
„Hráč v závere zákroku navýšil pozíciu pohybom svojho pravého ramena, čím zvýšil intenzitu zákroku, ktorý primárne zasiahol oblasť hlavy a krku protihráča,“ citoval z vyhlásenia disciplinárnej komisie portál sport.cz. Kalus duel nedohral.
V pozícii rovnako faulovaného hráča bol naopak ďalší Slovák Adrián Holešinský pôsobiaci v Českých Budějoviciach. V stretnutí s Litvínovom (4:2) ho fauloval súperov obranca Petr Šenkeřík, ktorý dostal taktiež stopku na dva zápasy.