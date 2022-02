Druhá šanca na medailu? MS do 20 rokov sa odohrajú nanovo v auguste

"Bude to v polovici augusta v Alberte. Bude to nová súťaž, čo znamená, že na decembrové výsledky zabudneme," povedal Tardif a potvrdil, že pôjde o rovnakú vekovú kategóriu ako na pôvodnom turnaji, teda o hráčov narodených v roku 2002 a mladších.

Ako potvrdili funkcionári, IIHF sa rozhodla nanovo odohrať zrušené MS do 20 rokov. Tie sa konali na prelome rokov, avšak po prepuknutí covidu v niektorých tímoch museli byť zrušené.

Na šampionáte sa tak budú môcť zúčastniť aj hráči, ktorí už budú mať za sebou dvadsiate narodeniny.

"Rokujeme so všetkými účastníkmi, diskutujeme o podrobnostiach. Bude to po Hlinka Gretzky Cupe. Bude to hokejový sviatok a tímy sa naň tešia," dodal Tardif.

Bříza dodal, že oproti decembrovému podujatiu je na augustovom turnaji možný zostup, čo znamená, že porazený z duelov o záchranu zostúpi a nahradí ho Bielorusko ako postupujúci tím.