VIDEO: Slafkovský takmer poslal duel do predĺženia. V čom je jeho útok druhý najlepší?

Asistoval na obidva góly domácich a v posledných minútach mohol po výmene puku s Mathesonom poslať zápas do predĺženia.

Počas zápasu mal konflikt s Domim

V zápase sa prezentoval aj svojou tradičnou fyzickou hrou, ktorá vyústila nielen do piatich bodyčekov, ale aj do angažovania v rámci hromadnej strkanice, počas ktorej si zobral do ,,opatery“ obrancu Morgana Riellyho.

VIDEO: Hromadná šarvátka, do ktorej sa zapojil aj Slafkovský