Slafkovský mu strelil dva góly. Carolina obhajuje slabší výkon brankára

Brankár hokejového klubu zámorskej NHL Carolina Hurricanes Frederik Andersen nie je podľa spoluhráčov a trénera na vine za prehru 2:6 v úvodnom stretnutí konferenčného finále s Montrealom Canadiens.
Tridsaťšesťročný Dán inkasoval z 21 striel päť gólov, pre tím to bola vôbec prvá prehra v tohtoročnej play off.
Andersen inkasoval už v prvej tretine v priebehu približne 11 minút štyrikrát. K triumfu Montrealu dopomohol aj slovenský útočník Juraj Slafkovský (2+1).
„Áno, inkasovali sme šesť gólov. Andersen je však veterán, ktorý pôsobí v lige dlhú dobu. Tri góly boli z brejku, takže to je naša vina. Bude to pre neho v ďalšom stretnutí jednoduché, pretože bol doteraz v play off neuveriteľný. Je to rovnaký chlapík ako pred týmto stretnutím,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku súťaže krídelník Hurricanes Nikolaj Ehlers.
Do začiatku konferenčného finále ťahala Carolina osemzápasovú sériu víťazstiev, postupne prešla v play off výsledkom 4:0 cez Ottawu a Philadelphiu. Andersen v priemere inkasoval iba 1,12 gólu a dvakrát vychytal nulu.
„Nebolo to o ňom. Freddie je dostatočne pokojný, jednou z jeho silných stránok je, že sa dokáže cez to preniesť. Možno som na chvíľu rozmýšľal o brankárskej zmene, ale mali sme dostatočnú pauzu pred začiatkom série,“ uviedol kouč Caroliny Rod Brind'Amour.
Jeho zverenci sa pokúsia v noci zo soboty na nedeľu vyrovnať stav v sérii, proti Montrealu sa opäť predstavia na domácom ľade.