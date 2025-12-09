ONLINE: Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning dnes hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.
Za domácich tradične nastúpi slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
10.12.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Tampa Bay
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Tampou Bay Lightning.
Montreal sa po fantastickom úvode do nového ročníka prepadol na zatiaľ nepostupové pozície, z posledných piatich vystúpení navyše vybojoval iba štyri body za víťazstva po nájazdoch s Winnipegom a Torontom. V akcii budeme sledovať aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý za posledných 8 zápasov zaznamenal 7 kanadských bodov (3+4).
Tampa sa po sedemzápasovej sérii prezentuje už naopak negatívnou šnúrou, keď prehrala posledné štyri stretnutia. Nepomohol ani návrat kapitána Victora Hedmana, ktorý sa vrátil po niekoľko týždňovej absencii. Naďalej však mužstvu chýba slovenský obranca Erik Černák.
Montreal sa po fantastickom úvode do nového ročníka prepadol na zatiaľ nepostupové pozície, z posledných piatich vystúpení navyše vybojoval iba štyri body za víťazstva po nájazdoch s Winnipegom a Torontom. V akcii budeme sledovať aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý za posledných 8 zápasov zaznamenal 7 kanadských bodov (3+4).
Tampa sa po sedemzápasovej sérii prezentuje už naopak negatívnou šnúrou, keď prehrala posledné štyri stretnutia. Nepomohol ani návrat kapitána Victora Hedmana, ktorý sa vrátil po niekoľko týždňovej absencii. Naďalej však mužstvu chýba slovenský obranca Erik Černák.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: